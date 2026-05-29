Стало известно, в какой стране живут самые красивые женщины мира

Стали известны результаты нового рейтинга самых красивых наций в мире. Рейтинг составил World Population Review.

Согласно свежему рейтингу, Россия заняла четвертое место в списке стран с самыми красивыми женщинами в мире. Первое место заняла Колумбия. За ней расположились Польша и Греция.

Рейтинг был составлен на основе информации, собранной за 2025 год. При подсчете учитывалось количество побед представительниц разных стран в конкурсах красоты, а также статистика происхождения мировых звезд. Финальный этап опроса прошел на форуме Reddit.

Ранее результаты рейтинга прокомментировал Иосиф Пригожин.