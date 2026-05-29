Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о кредите на €90 млрд. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

По его данным, документ определяет рамки "для привлечения средств в пределах общей суммы до €90 млрд, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках ссуды на поддержку Украины".

Ранее Верховная рада одобрила меморандум с Евросоюзом о предоставлении Киеву €90 млрд.

План выделения Киеву на 2026-2027 годы €60 млрд на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды был утвержден в декабре 2025 года на саммите ЕС взамен провалившегося плана Еврокомиссии экспроприировать €200 млрд российских активов.