Один удар — и конец: Лукашенко нашел у Киева «жирную» цель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на заявления киевского режима о подготовке ударов по пятистам объектам на белорусской территории. Минск располагает точными координатами одной критически важной цели в непосредственной близости от границы, поражение которой станет адекватным ответом на любую агрессию.

«Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Белоруссии. Это же они тоже понимают», — сообщил белорусский лидер журналистам по завершении саммита ЕАЭС в Астане, его слова приводит агентство БелТА.

Глава республики отметил, что кадровые украинские военные, в отличие от политиков, осознают катастрофические последствия эскалации на северном направлении.

«Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта — граница. И непростая граница Белоруссии и Украины. Им это надо? Нет», — пояснил Лукашенко.

Президент также указал на низкое качество личного состава украинских формирований, сосредоточенных в приграничье. По его оценке, значительную часть сил противника составляют принудительно мобилизованные граждане и подразделения территориальной обороны, не обладающие должной подготовкой.

«Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны — вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее», — подчеркнул Александр Лукашенко.

На полях саммита ЕАЭС в Астане ранее Лукашенко попросили прокомментировать агрессивную риторику Киева. Президент назвал звучащие из Украины заявления «трепом».