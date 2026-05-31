Один удар — и конец: Лукашенко нашел у Киева «жирную» цель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на заявления киевского режима о подготовке ударов по пятистам объектам на белорусской территории. Минск располагает точными координатами одной критически важной цели в непосредственной близости от границы, поражение которой станет адекватным ответом на любую агрессию.
Глава республики отметил, что кадровые украинские военные, в отличие от политиков, осознают катастрофические последствия эскалации на северном направлении.
Президент также указал на низкое качество личного состава украинских формирований, сосредоточенных в приграничье. По его оценке, значительную часть сил противника составляют принудительно мобилизованные граждане и подразделения территориальной обороны, не обладающие должной подготовкой.
«Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны — вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее», — подчеркнул Александр Лукашенко.
На полях саммита ЕАЭС в Астане ранее Лукашенко попросили прокомментировать агрессивную риторику Киева. Президент назвал звучащие из Украины заявления «трепом».