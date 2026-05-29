Трамп анонсировал финальное решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп отправился в Ситуационную комнату для принятия финального решения по Ирану. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Сейчас я отправляюсь на заседание в Ситуационную комнату для принятия окончательного решения. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!» — говорится в публикации.

Глава Белого дома добавил, что Иран должен согласиться не иметь ядерное оружие или бомбу. Кроме того, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для свободного судоходства, водные мины должны быть обезврежены.