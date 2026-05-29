Трамп рассказал, какие вопросы с Ираном остались открытыми

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Вашингтон не согласовал с Тегераном вопросы по атомной программе и открытию Ормузского пролива.

© Газета.Ru

«По другим вопросам, имеющим гораздо меньшее значение, соглашение уже достигнуто», — отметил американский президент.

До этого Трамп говорил, что в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном.

Глава Белого дома подчеркнул, что у Исламской Республики не должно быть ядерного оружия, а Ормузский пролив необходимо немедленно открыть для беспрепятственного судоходства без каких-либо пошлин.

Также, по словам Трампа, Ирану следует приступить к обезвреживанию морских мин в данном районе.

При этом Вашингтон намерен извлечь ядерные материалы, которые, как уточнил американский лидер, находятся глубоко под землей после ударов США.

29 мая агентство Tasnim сообщило, что текст проекта соглашения между Ираном и США, касающийся урегулирования конфликта, за последние несколько дней претерпел изменения и пока еще не согласован.

Ранее Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива.