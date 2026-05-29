Бездоказательное обвинение в адрес России в связи с инцидентом с падением беспилотника румынском городе Галац выглядит как дешевый пропагандистский спектакль, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что врезавшийся в многоэтажку дрон, вероятно, был украинским.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

«Бездоказательное обвинение в адрес России в связи с инцидентом с падением беспилотника в румынском городе в очередной раз наводит на мысль о том, что вероятнее всего это был украинский дрон», — сказал Мезюхо. «Все это выглядит, как дешевый русофобский пропагандистский спектакль европолитиков, которые поддерживают курс на продолжение боевых действий и никак не способствуют урегулированию украинской военной напряженности», — Иван Мезюхо политолог.

По мнению политолога, румынские власти, вероятнее всего, переворачивают факты с ног на голову, чтобы в очередной раз «укусить» Россию. При этом произошедший инцидент является следствием милитаристской активности Румынии, которая, как и другие страны Евросоюза, поддерживает курс на эскалацию украинского военного кризиса.

«Я думаю, что Румынии и румынскому обществу, по большому счету, надо задуматься над теми последствиями, которые они будут иметь вследствие поддержки киевской клики в этом прокси-противостоянии Запада с Российской Федерацией на Украине. По большому счету, страны Европейского союза уже давно являются стороной конфликта. Если вы сторона конфликта, то будьте готовы к тому, что, вероятнее всего, украинский дрон может залететь на вашу территорию», — подчеркнул Мезюхо.

За инцидентами, связанными с падением дронов на территории стран НАТО, могут стоять целенаправленные провокации, направленные на то, чтобы побудить европейские политические элиты выделять еще больше средств Украине для продолжения боевых действий, отметил политолог.

Ранее президент Румынии Никушор Дан объявил генерального консула России в европейской стране персоной нон-грата и сообщил о закрытии дипломатического представительства в Констанце. При этом румынская сторона не привела никаких доказательств того, что Москва может быть причастна к происшествию.