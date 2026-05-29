Сикорский заявил о разочаровании Зеленским

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о разочаровании Владимиром Зеленским в связи с его шагами по героизации бандеровцев.

"Я разочарован тем, что президент Зеленский не принял во внимание нашу историческую чувствительность", - отметил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Вместе с тем дипломат выразил мнение, что вопросы истории должны решаться Институтами национальной памяти двух стран и не должны влиять на состояние отношений между Варшавой и Киевом.

На днях Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ). Бывший премьер Польши Лешек Миллер назвал этот шаг "плевком в лицо полякам". Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что, "воздавая честь бандитам из УПА", Зеленский оскорбил "всех убитых" поляков. Валенса отказался продолжать поддерживать Зеленского после такого решения.

МИД Польши в связи с произошедшим вызвал украинского посла в Варшаве Василия Боднара и выразил ему обеспокоенность по этому поводу. В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла.

Представители польских властей, в том числе Институт национальной памяти, время от времени выражают возмущение прославлением Киевом бандеровцев, виновных в гибели более 100 тыс. поляков на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.