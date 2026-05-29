Медведев прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с дроном в Румынии, заявил, что надо разобраться, чей он. Политик считает, что всем странам Евросоюза следует заткнуться на эту тему, так как они являются прямыми участниками войны с Россией.

По поводу попадания «некоего беспилотника в румынский жилой дом» «разорались евроимпотенты».

Фицо призвал к немедленному восстановлению диалога между Россией и ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к немедленному открытию диалога между Евросоюзом и Россией на фоне попадания беспилотника в жилой дом в Румынии.

Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ЕК после попадания дрона в дом в Румынии заявили о «переходе черты» Россией

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Она опубликовала соответствующий пост на своей странице в социальной сети X.

По словам фон дер Ляйен, ЕК полностью солидарна с Румынией и ее жителями.

Лукашенко рассказал Макрону, в каких случаях Белоруссия применит ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о том, что ядерное оружие будет применено только в случае агрессии, направленной против Белоруссии.

Глава белорусского государства согласился на следующей неделе принять доверенное лицо президента Франции с целью обсуждения существующих проблем.

В Госдуме ответили на резкие слова главы МИД Украины Сибиги в адрес РФ

Киев пытается делать «хорошую мину при очень плохой игре», а слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о «козырях» для давления на Россию являются блефом. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее Андрей Сибига заявил, что у Украины и Европы есть «сильные козыри» и сейчас настало время их разыграть. Он подчеркнул, что европейские страны должны начать проявлять «реальную силу», и у них есть необходимые для этого рычаги, в том числе «санкции и замороженные российские активы».

На Украине певицу Повалий приговорили к тюремному сроку с конфискацией имущества

Народную артистку Украины и Ингушетии Таисию Повалий осудили на 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества в Виннице. Об этом сообщили украинские СМИ.

Известно, что Винницкий городской суд заочно осудил певицу и признал ее виновной в коллаборационной деятельности и поддержке специальной военной операции России на Украине.

«Ракетная опасность» впервые объявлена на территории всего УрФО

Режим «Ракетной опасности» впервые объявили на всей территории Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале.

Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности, добавил Жога.

Лидеры ЕАЭС согласны, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС. Об этом следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте Кремля.

Заявление опубликовано от лица лидар России Владимира Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Киргизии Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Залужный назвал один из главных рисков для Украины после завершения конфликта

Один из самых больших рисков для Украины в случае завершения конфликта — открытие Босфора для Военно-морского флота (ВМФ) России.

Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный, его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В Британии обеспокоены публикацией новых файлов об НЛО

Публикация рассекреченных файлов Дональда Трампа об НЛО может вызвать в обществе хаос и глубокую духовную тревогу, сообщает Daily Star.

Администрация MAGA 22 мая обнародовала материалы с описаниями сфер, дисков и огненных шаров за 80 лет, включая свидетельства очевидцев с 1948 года. Журналист Крис Шарп предрек обвал мировых рынков, уличные беспорядки и полную потерю доверия к правительству и СМИ.

