Глава Венгрии отверг ультиматум Мадьяра

Глава венгерского государства Тамаш Шуйок отверг ультиматум премьер-министра Петера Мадьяра и не намерен уходить в отставку. Данная позиция была официально озвучена через пресс-службу президентского дворца Шандора.

© Московский Комсомолец

Шуйок аргументировал свой отказ отсутствием в конституции Венгрии норм, регулирующих вопросы некомпетентности или недостоинства руководителя государства. По мнению президента, данные термины носят оценочный характер и их обсуждение выходит за рамки его компетенции. В связи с этим он направил запрос в Венецианскую комиссию Совета Европы для получения правовой оценки ситуации, отметив, что требования об отставке по размытым критериям нарушают конституционные нормы и создают прецедент, угрожающий стабильности власти.

Премьер-министр Мадьяр потребовал добровольного сложения полномочий Шуйоком до 31 мая, обвинив его в потакании злоупотреблениям предыдущего кабинета во главе с Виктором Орбаном. Глава партии «Тиса» предупредил, что готов инициировать импичмент президента и других чиновников в случае их отказа уйти в отставку добровольно.

Партия «ФИДЕС» и экс-премьер Виктор Орбан выступили на стороне Шуйока, назвав действия Мадьяра попыткой узурпации власти. В обществе стартовала кампания по сбору подписей в поддержку действующего президента. Стоит отметить, что глава государства избирается парламентом на пятилетний срок; Шуйок занял этот пост в 2024 году, и ранее ни одно новое правительство не ставило вопрос о его отставке.