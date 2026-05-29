Лукашенко рассказал Макрону, в каких случаях Белоруссия применит ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о том, что ядерное оружие будет применено только в случае агрессии, направленной против Белоруссии.
Глава белорусского государства согласился на следующей неделе принять доверенное лицо президента Франции с целью обсуждения существующих проблем.
Лукашенко сообщил, что обсуждал с Макроном Украину, переговоры Минска и Вашингтона.