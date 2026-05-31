МИД Эстонии счел мирные переговоры по Украине заманиванием Запада «в ловушку» России

Россия разговорами о мирном урегулировании конфликта на Украине якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров, заявил в соцсети X спикер министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Йонатан Всевиов.

По его словам, Москва уверена в том, что время на ее стороне, поэтому «рано или поздно» в ходе переговоров Запад предложит то, чего российская сторона «не смогла добиться на поле боя».

«Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса», — заявил представитель эстонского МИД.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в X заявила, что удар российского беспилотника по жилым домам в румынском Галаце стал вопиющим нарушением суверенитета страны и воздушного пространства Европы.

Также в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Европейский союз является стороной конфликта, поставляя Украине оружие, поэтому представители объединения не могут быть посредниками в возможных переговорах по урегулированию кризиса.