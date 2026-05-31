Россия разговорами о мирном урегулировании конфликта на Украине якобы хочет заманить Запад в ловушку переговоров, заявил в соцсети X спикер министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Йонатан Всевиов.
По его словам, Москва уверена в том, что время на ее стороне, поэтому «рано или поздно» в ходе переговоров Запад предложит то, чего российская сторона «не смогла добиться на поле боя».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в X заявила, что удар российского беспилотника по жилым домам в румынском Галаце стал вопиющим нарушением суверенитета страны и воздушного пространства Европы.
Также в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Европейский союз является стороной конфликта, поставляя Украине оружие, поэтому представители объединения не могут быть посредниками в возможных переговорах по урегулированию кризиса.