Лидеры ЕАЭС сделали заявление о вступлении Армении в Евросоюз

Лидеры ЕАЭС согласны, что в Армении нужно провести референдум о вступлении в ЕС
Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Документ приняли президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Стало известно, почему Пашинян не приехал на саммит ЕАЭС
Лидеры объединения также подчеркнули, что существуют риски для экономической безопасности стран ЕАЭС в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета ранее заявил, что Ереван готов продолжать участвовать в работе ЕАЭС и неоднократно подтверждал приверженность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках союза.
Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.