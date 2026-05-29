Лидеры ЕАЭС сделали заявление о вступлении Армении в Евросоюз

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разделяют позицию о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Документ приняли президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС», — говорится в заявлении.

Стало известно, почему Пашинян не приехал на саммит ЕАЭС

Лидеры объединения также подчеркнули, что существуют риски для экономической безопасности стран ЕАЭС в связи с подготовкой Армении к вступлению в ЕС.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Высшего Евразийского экономического совета ранее заявил, что Ереван готов продолжать участвовать в работе ЕАЭС и неоднократно подтверждал приверженность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках союза.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.