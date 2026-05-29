Австрия вызвала посла России в связи с инцидентом с дронами в Румынии

МИД Австрии вызвал посла РФ в стране Андрея Грозова для того, чтобы «выразить протест против эскалации».

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Беате Майнль-Райзингер в социальной сети X.

«Я вызвала посла России в Вене, чтобы однозначно заявить протест против российской эскалации», — написала она.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

После этого МИД Румынии бездоказательно обвинил в случившемся Россию и пообещал действовать с максимальной стойкостью для усиления международного давления на Москву для немедленного и всестороннего прекращения огня.