На Украине расширили состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Документ вводит в состав Ставки министра финансов Сергея Марченко и главу парламентского комитета по обороне Александра Завитневича. Завитневич является председателем комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и депутатом от правящей партии «Слуга народа».

До этого Зеленский анонсировал масштабную реформу армии. По его словам, в апреле согласовали ключевые направления изменений, а в мае состоится согласование всех деталей. Первоочередной задачей президент Украины назвал увеличение денежного обеспечения с учетом принципа справедливости. Минимальный уровень для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тыс. гривен, а для боевых позиций — в разы больше. Для пехотинцев он предложил ввести специальные контракты с выплатами от 250 до 400 тыс. гривен, которые будут зависеть от выполнения боевых задач.