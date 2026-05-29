Таиланд официально опроверг слухи о принудительном выдворении россиян, подчеркнув, что российские туристы остаются значимой частью туристического потока в королевство. Об этом сообщили в МИД страны.

«Министерство иностранных дел Таиланда хотело бы пояснить, что сообщения о какой-либо «массовой депортации» или принудительном выдворении российских граждан из Таиланда необоснованны и не соответствуют действительности», – заявил представитель МИД Таиланда, передает ТАСС.

Россияне начали массово покидать одну из любимых стран

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страна продолжает принимать иностранных посетителей, включая российских туристов, в строгом соответствии с таиландскими законами и правилами, без какой-либо дискриминации. Было отмечено, что гости из России остаются важной частью туристического сектора Таиланда и международных обменов.

В МИД добавили, что Таиланд сохраняет приверженность облегчению поездок при соблюдении национального законодательства. Любые меры по обеспечению соблюдения закона, уточнили там, применяются одинаково и справедливо как к гражданам Таиланда, так и к иностранцам.

Ранее посольство России в Таиланде сообщало, что с 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян.