АПо данным портала "РидусАмериканский обозреватель Чей Боуз усомнился в искренних намерениях Владимира Зеленского поскорее урегулировать украинский кризис.

Поводом для такой оценки послужили слова президента Украины, прозвучавшие во время брифинга в Стокгольме, где он анонсировал получение шведских истребителей Gripen в конце года или начале следующего.

«Ему невыгодно завершение этого конфликта», — лаконично резюмировал журналист в своем микроблоге.

По его мнению, подобные декларации свидетельствуют о стремлении властей Киева искусственно продлевать боевые действия, игнорируя любые потенциальные мирные инициативы.

Хотя Боуз не привел конкретных доказательств своей точки зрения, его публикация спровоцировала бурную дискуссию в интернете. Часть аудитории поддержала его позицию, тогда как другие поставили под сомнение объективность автора. Тем временем эксперты также прокомментировали новость о поставках: они отмечают, что такие самолеты способны изменить соотношение сил в регионе, хотя точные даты их поступления остаются неизвестными.