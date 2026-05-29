Немецкий политолог Александр Рар считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц может уйти в отставку только в случае бунта в его собственной партии, однако пока предпосылок к этому нет. Об этом эксперт рассказал «Аргументам и фактам».

Весной 2026 года правительство Германии, состоящее из правоцентристов и левоцентристов, столкнулось с трудностями; многие немцы опасаются, что коалиция во главе с Мерцем отправится в досрочную отставку. Коалиция ХДС/ХСС-СДПГ находится под давлением отчасти из-за энергетического кризиса (высокие цены на топливо, вызванные войной на Ближнем Востоке) и плохих результатов СДПГ на региональных выборах.

Проведенный в марте опрос показал, что 41 процент немцев считает, что коалиция распадется до следующих федеральных выборов, запланированных на 2029 год.

Если опасения немцев подтвердятся, это будет второй подряд преждевременный крах федерального правительства. Коалиция во главе с экс-канцлером Олафом Шольцем также распалась. В мае глава набирающей популярность левопопулистской партии BSW Сара Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку.

Рар отметил, что досрочные отставки канцлеров Германии обычно осуществляются через вотум недоверия в парламенте и внеочередные выборы в Бундестаг. По мнению эксперта, Мерц не станет инициировать голосование, поскольку это может открыть дорогу во власть ультраправой «Альтернативе для Германии».

«Речь может идти только о бунте против канцлера внутри самой правящей партии - ХДС. Пока, однако, на это ничто не указывает», - подчеркнул политолог.

Рар заявил, что дискуссии об отставке канцлера инициируют в основном левые и «зелёно-либеральные» политики, которые мечтают переформатировать коалицию с участием «Зелёных».