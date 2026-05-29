Залужный назвал один из главных рисков для Украины после завершения конфликта

Один из самых больших рисков для Украины в случае завершения конфликта — открытие Босфора для Военно-морского флота (ВМФ) России.

Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины, посол страны в Лондоне Валерий Залужный, его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Именно сейчас к сложившейся ситуации, особенно с ослаблением военного присутствия в регионе, опаснейший вызов есть в возможности повторного открытия пролива для прохода российских военных кораблей. Потому что именно прекращение огня и окончание войны в Украине за отсутствием стратегий и реальных механизмов в НАТО и Европейском Союзе даст России возможность требовать от Турции повторного открытия проливов и, соответственно, восстановления своего могущества в этом регионе», — сказал он.

Бывший военачальник призвал учитывать эти риски при формировании мирного соглашения, а также для установления дальнейших «правил игры» в регионе. Он подчеркнул, что Черное море будет иметь выдающееся влияние на формирования регионального геополитического порядка в будущем.

Ранее Валерий Залужный назвал все менее очевидным скорое завершение конфликта на Украине. Он признал, что Украина передала России инициативу на поле боя.