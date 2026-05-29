Продление перемирия и призывы к Трампу: зарубежные СМИ о войне Ирана и США

США и Иран достигли предварительного соглашения о продлении режима прекращения огня на 60 дней. Однако американский лидер Дональд Трамп пока не одобрил эту сделку. Как оценивают ситуацию на Ближнем Востоке зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Тегеран ответил атаками по американским военным базам и перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений. К 8 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня и ведут переговоры о мирном урегулировании, при этом пролив остается закрытым. 26 мая стало известно, что США нанесли по Ирану «удары в целях самообороны» и потопили суда в Ормузском проливе. 27 мая перемирие вновь было нарушено.

Однако Вашингтону и Тегерану удалось предварительно договориться о продлении режима прекращения огня еще на 60 дней и возобновить переговоры по иранской ядерной программе. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет Bloomberg.

«Это дает надежду на то, что трехмесячный конфликт наконец близится к разрешению. Но Дональд Трамп пока не дал согласия на эти условия», - отмечается в статье.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что Вашингтон очень близок к подписанию меморандума о взаимопонимании с Тегераном, пишет Axios.

«Мы уже многого добились. Надеюсь, мы продолжим двигаться вперед, и президент [США Дональд Трамп] одобрит соглашение, но, очевидно, это еще не факт. Я не могу гарантировать, что мы добьемся этого», - пояснил он.

Подписание меморандума о взаимопонимании стало бы «самым значительным дипломатическим прорывом с начала войны, но окончательное соглашение, удовлетворяющее ядерным требованиям президента Трампа, потребует дальнейших интенсивных переговоров», констатирует издание.

При этом, по словам высокопоставленных американских чиновников, Трамп склонялся к тому, чтобы подписать соглашение, но пока этого не сделал, так как хочет убедиться, что «иранские власти не отступят от своих слов».

Резкие колебания позиции Трампа в отношении Ирана часто продиктованы сиюминутными настроениями, а не какой-либо внятной стратегией. Путаницу вносят его многочисленные заявления о дипломатическом прогрессе, которые впоследствии оказывались необоснованными, пишет The New York Times.

«Изменения в позиции Трампа также отражают политическую борьбу между его сторонниками-ястребами, призывающими нанести Ирану еще больший урон, и теми, кто выступает за невмешательство, а также республиканцами, обеспокоенными ростом цен на бензин и падением рейтингов, которые убеждают его заключить сделку как можно скорее», - отмечается в публикации.

При этом источники издания констатировали, что более 50 тыс. американских военнослужащих, рассредоточенных по Ближнему Востоку, Европе и США, находятся «в подвешенном состоянии», поскольку Трамп меняет одну стратегию на другую.

В свою очередь агентство Reuters обратило внимание на то, что «пространство для маневров у Трампа сужается», а заключение сделки с Ираном «может вызвать неодобрение» влиятельных представителей его партии, которые призывают главу государства «завершить начатое», возобновив удары, чтобы перекрыть Тегерану путь к ядерному оружию».

При этом временное соглашение, если оно будет одобрено властями США и Ирана, «станет самым значительным шагом на пути к миру» и может снизить рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом, подчеркивается в публикации.