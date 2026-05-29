Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию нового премьера

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию нового премьер-министра страны Петера Мадьяра и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему между ними конфликту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дворца Шандора.

В публикации указано, что призывы к отстранению от должности главы государства по политическим причинам, которые не подлежат толкованию в соответствии с основным законом, негативно сказываются на конституционном функционировании и авторитете института президента республики.

Стоит отметить, что президент в Венгрии выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит правительству, которое возглавляет премьер-министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился с гневным посланием к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку и призвал его уйти в отставку до конца мая.