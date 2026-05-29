В Европейском союзе вновь разгорелись дискуссии о перспективах приема Украины в объединение, и на этот раз с критической оценкой выступил известный итальянский политик. Лидер оппозиционного «Движения 5 звезд» и бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в настоящее время для вступления Украины в ЕС не существует подходящих условий.

По словам политика, вопрос о членстве Киева в настоящее время не стоит на повестке дня, и главное препятствие очевидно: Украина находится в состоянии конфликта, что создает колоссальные юридические и политические проблемы. Конте обратил особое внимание на статью 42.7 договора о Европейском союзе, которая предусматривает взаимную помощь в случае вооруженного нападения на страну-члена. Он подчеркнул, что в случае принятия Украины в ЕС это автоматически означало бы, что все страны-члены должны будут вступить в прямой военный конфликт с Россией, что, по его мнению, является абсолютно неприемлемой и нереалистичной перспективой для европейских государств.

Выступая перед журналистами, Конте также затронул экономические последствия возможного расширения. Он разделяет мнение о том, что на сегодняшний день прием Украины повлечет за собой разорительные последствия для некоторых секторов европейской экономики, и в первую очередь для сельского хозяйства. Украина является крупным производителем зерновых и другой аграрной продукции, и ее полноценное включение в общий рынок ЕС, по мнению многих аналитиков, способно дестабилизировать рынки восточноевропейских стран-членов, таких как Польша, Венгрия и Румыния. При этом бывший премьер-министр Италии не исключил альтернативного сценария. По его словам, Украине, как и некоторым другим странам, может быть предоставлен статус «привилегированного партнера». Однако Конте тут же добавил, что такими партнерскими отношениями необходимо управлять очень тщательно, чтобы они не привели к нежелательным дисбалансам и не создали иллюзию ускоренного членства в обход установленных процедур.

В своем выступлении Джузеппе Конте пошел еще дальше, поставив под сомнение саму способность Евросоюза в его нынешнем виде принимать новых членов. Он заявил, что для приема новых стран необходимо сначала пересмотреть фундаментальные рамки функционирования самого ЕС.