Что скрывается за тайным соглашением Ирана и США

Политолог Дмитрий Бридже считает, что сообщения о «тайном» меморандуме Ирана и США следует рассматривать лишь как попытку временной деэскалации, а не как полноценное мирное соглашение. Об этом эксперт рассказал «Известиям».

Накануне, 28 мая, СМИ сообщили, что представители Ирана и США согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который должен продлить прекращение огня на 60 дней. Отмечалось, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил этот документ.

По словам аналитика, обсуждаемый документ пока представляет собой лишь проект, который требует окончательного одобрения со стороны Трампа и руководства Ирана. Меморандум предполагает прекращение огня на два месяца, обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив, разминирование акватории в течение тридцати дней, а также возобновление дипломатических контактов по иранской ядерной программе.

По мнению Бридже, США фактически признали, что не могут гарантировать безопасность Ормузского пролива. Вашингтону приходится учитывать, что Тегеран способен создавать серьезные риски для мировых торговых маршрутов.

Эксперт напомнил, что в мирное время через пролив ежедневно транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов - это примерно пятая часть всего мирового потребления. В таких условиях любые локальные инциденты или минирование акватории мгновенно превращаются из регионального кризиса в проблему глобального масштаба.

По мнению политолога, устойчивость договоренностей Ирана и США будет ограничена, а сам меморандум станет скорее тактической паузой, чем долгосрочным решением. Главными факторами риска Бридже назвал неопределенную позицию Трампа, глубокие разногласия сторон по ядерному досье, а также позицию Израиля и региональных союзников Ирана.

Вероятность срыва соглашения еще до старта полноценных переговоров остается высокой из-за возможных военных инцидентов и разной трактовки условий Вашингтоном и Тегераном.

В то же время ожидания сделки уже влияют на экономику: за последнюю неделю нефть марки Brent подешевела примерно на десять процентов. Эксперт прогнозирует дальнейшее снижение мировых цен на углеводороды в случае реальной разрядки ситуации. Однако на восстановление безопасного судоходства потребуется время, а любой новый инцидент быстро вернет на рынок «премию за риск».