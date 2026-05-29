Зеленский сделал заявление после инцидента с БПЛА в Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Румынии заявил о готовности поддержать Бухарест.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«[Украина] готова поддержать Румынию любым необходимым способом», — подчеркнул политик.

Он также призвал ввести новые санкции против России.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац. Он находится недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, им оказывается медицинская помощь.