Жительница Харькова вызвала полицию после детских песен на русском

Жительницу Харькова возмутил тот факт, что подростки в парке слушали песни на русском языке, и она вызвала полицию, сообщает телеграм-канал "Политика страны" в пятницу.

© Московский Комсомолец

В сообщении уточняется, что женщина сначала высказала свое возмущение подросткам, но они ответили, что эти песни – добрые песни из детского мультика, а сами ребята просто веселились и никому ничего плохого не делали.

Охраннику также не получилось успокоить возмущенную женщину. После этого на место была вызвана полиция, но сотрудник ответил женщине, что сомневается в своей авторитетности для подростков.

В своем посте в соцсетях жительница Харькова также отметила, что ее поразил тот факт, что отдыхающие в парке люди никак не разделили ее возмущения.