Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не пускать в ЕАЭС «всех подряд», так как партнёры объединения должны приносить пользу.

Как отметил Токаев, он поддерживает инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что к партнёрам союза нужно подходить избирательно.

«Сегодня в закрытом формате, в узком формате, президент Белоруссии высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнёры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться», — сказал он.

Он отметил, что в объединении должны быть лишь те, кто приносит пользу.

«Не всех подряд, а тех, кто действительно соответствует определенным критериям и могут принести пользу Евразийскому экономическому союзу», — подчеркнул глава Казахстана.

