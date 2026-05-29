В Китае украли бордер-колли с миллионами подписчиков и съели его, пишет Sohu.

Бордер-колли по кличке Чутоу восемь лет путешествовал вместе со своим хозяином, тревел-блогером Го. Благодаря совместным поездкам аккаунт собаки собрал миллионы подписчиков и стал широко известен в китайских соцсетях.

Однако 11 мая пес пропал, пока отец владельца работал в поле. Семья обратилась в полицию и объявила награду за любую информацию о питомце. После изучения записи камер наблюдения выяснилось, что собаку увезли мужчина и женщина на скутере.

Спустя две недели удалось найти человека, который забрал Чутоу. По его словам, он решил, что собака никому не принадлежит, и продал ее перекупщику всего за $25. Вскоре стало известно, что собаку съели.

Хозяин Чутоу, что не смог сдержать эмоций, узнав о судьбе своего питомца. Сейчас полиция ведет расследование. Мужчина собирает документы, чтобы доказать не только рыночную стоимость собаки, но и ее коммерческую ценность как популярного интернет-персонажа. Если ущерб будет признан значительным, виновным могут предъявить уголовные обвинения.