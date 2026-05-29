МИД Словакии: в ЕС понимают, что конфликт на Украине можно завершить диалогом
Евросоюз понимает, что конфликт на Украине можно завершить только диалогом. Такое мнение выразил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, видеозапись выступления которого выложена в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
"ЕС оказался, к сожалению, из-за собственных [в деле урегулирования конфликта на Украине ошибочных] действий в тупике, - сказал министр. - Мы не находимся за столом [переговоров о завершении конфликта] <...> При этом мы все понимаем, что этот конфликт можно завершить только путем диалога, но этот диалог ЕС не способен организовать, так как не находится за столом [переговоров]", - сказал министр.
Бланар подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине.
"Для нас, ЕС, завершение этой войны является очень важным делом. Этого необходимо достичь как можно раньше. Если этот [процесс] будет затягиваться, то возникнут крупные [негативные] последствия не только для самой Украины, несущей наибольший ущерб от этой войны: жизни ли это [ее] солдат, гражданских лиц и уничтоженная инфраструктура на Украине, снижение численности населения, огромная миграция. Это (продолжающийся конфликт - прим. ТАСС) также имеет и огромное [негативное] экономическое воздействие на ЕС, на его конкурентоспособность и безопасность", - отметил министр.