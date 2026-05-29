Евросоюз понимает, что конфликт на Украине можно завершить только диалогом. Такое мнение выразил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, видеозапись выступления которого выложена в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"ЕС оказался, к сожалению, из-за собственных [в деле урегулирования конфликта на Украине ошибочных] действий в тупике, - сказал министр. - Мы не находимся за столом [переговоров о завершении конфликта] <...> При этом мы все понимаем, что этот конфликт можно завершить только путем диалога, но этот диалог ЕС не способен организовать, так как не находится за столом [переговоров]", - сказал министр.

Бланар подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Украине.