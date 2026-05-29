Карапетян подал в суд на партию Пашиняна

Лидер партии "Сильная Армения", бизнесмен Самвел Карапетян подал иск против правящей силы "Гражданский договор" действующего премьера республики Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении (ОТА), требуя опровержения клеветы в свой адрес. Информация об этом содержится на сайте судебных актов Datalex.

В иске, поданном в гражданский суд Армении, защита Карапетяна требует обязать ОТА и партию "Гражданский договор" публично в течение трех дней с момента вступления в силу судебного акта об удовлетворении данного иска опровергнуть "клеветническую информацию" в адрес Карапетяна, содержащуюся в предвыборном видеоролике правящей силы, который был распространен на Общественном телевидении Армении.

В частности, требуется опровергнуть характеристику Карапетяна как "олигарха", "создателя трехглавой партии войны", "обманывающего народ", "запугивающего", "подкупающего избирателей для прихода к власти", "провоцирующего войну", "ликвидирующего независимость Армении", "являющегося иностранным шпионом".

Защита Карапетяна назвала эти публичные заявления в его адрес осквернившими честь и достоинство и потребовала извинений от партии "Гражданский договор" и ОТА.