МИД Румынии потребует от Верховного совета обороны санкций против дипломатов России.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан, сообщает Agerpres.

«Мы работаем в эти часы и в эти дни в трех направлениях. Первое из них дипломатическое, и мы договорились этим утром с МИД о демарше, который будет предложен на заседании Верховного совета обороны страны», — сказал он.

По его словам, он договорился с Минобороны страны о мерах для получения необходимых средств ПВО и радаров, которые могут обнаруживать цели на низких высотах.

Беспилотный летательный аппарат упал в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.