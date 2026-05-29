Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к правительству нового премьера Петера Мадьяра с призывом придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Поводом для этого стало попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в многоэтажку в румынском городе Галац. Ответственность за инцидент Бухарест возложил на Москву.

«Мы выражаем соболезнования жертвам атаки беспилотника на соседнюю Румынию. Этот инцидент подтверждает, что война представляет прямую угрозу для соседних стран. Поэтому мы призываем венгерское правительство придерживаться политики нейтралитета, установленной предыдущим правительством, и не делать ни шага в сторону провоенной Европы», — сказано в сообщении.

Ранее Мадьяр выразил солидарность с Румынией в связи с попаданием БПЛА на жилой дом и бездоказательно обвинил Россию в инциденте.