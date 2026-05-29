Конец Pax Americana: FT предрекла крах американской гегемонии

После Второй мировой войны Америка стала гегемоном - как в военном, так и в экономическом плане, пишет Financial Times. Исторически глобальные гегемоны рождаются и процветают прежде всего благодаря политике, которая в конечном итоге и приводит к доминированию. Британия в период от падения Наполеона до 1945 года стала гегемоном благодаря свободной торговле, военному контролю над открытым морем и сильной валюте. Будучи преемницей Британии, Америка также сделала ставку на свободную торговлю, а заодно воспользовалась своим выгодным географическим положением, которое изолировало ее экономику и население от потенциальных соперников. Кроме того, США стимулировали рост открытых рынков капитала, что, в свою очередь, привело к доминированию доллара и возможности покупать дешевый зарубежный импорт. Однако Pax Americana (послевоенный период экономической и общественно-политической стабильности) требует постоянной поддержки и благоприятной государственной политики, направленной на сохранение лидерского статуса.

Хотя наиболее очевидными изменения стали в период работы двух администраций Трампа, негативная тенденция прослеживается уже на протяжении нескольких десятилетий. Статистически это ярче всего выражается в торговом и бюджетном дефицитах США, которые ежегодно достигают 6 процентов от ВВП. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что госдолг вырастет со 101 процента ВВП в 2026 году до 120 процентов в 2036-м. Кроме того, появились расходы на войну в Иране, которые, вероятно, значительно превысят те 29 миллиардов долларов, что уже насчитали в Пентагоне. Америке придется поддерживать высокие расходы на оборону на протяжении еще многих последующих лет. В результате политика «пушек вместо масла» приведет к утрате одного из обязательных условий гегемонии - сильного доллара. Другой элемент гегемонии - свободная торговля - также был подорван в годы правления Трампа. А боеспособность США на полях сражений XXI века, мягко говоря, вызывает сомнения. Таким образом, былое величие американской гегемонии находится под угрозой.

«Контракт века: Россия построит первую АЭС в Казахстане»

Россия 28 мая подписала соглашение о строительстве первой атомной электростанции в крупнейшей стране Центральной Азии - Казахстане, сообщает Reuters. Стоимость проекта составит около 16,5 миллиарда долларов, часть из которых будет покрыта за счет крупного экспортного кредита со стороны Москвы. Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, обсуждал возможность развития атомной энергетики не менее двух десятилетий. Референдум 2024 года завершился голосованием в пользу строительства АЭС, а в качестве площадки было выбрано село Улкен на берегу озера Балхаш на юго-востоке страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность подписанного соглашения и поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку проекта.

Российская государственная корпорация «Росатом» получила ведущую роль в строительстве станции, обойдя Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC), французскую энергетическую компанию EDF и южнокорейскую Korea Hydro & Nuclear Power. Строительство начнется в 2027 году, а первый реактор будет введен в эксплуатацию в начале 2034-го. Reuters подчеркивает, что Казахстану «нужна энергия». Несмотря на значительные запасы природного газа, эта страна с населением 20 миллионов человек в основном полагается на угольные электростанции для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии, дополняя их работой гидроэлектростанций и растущим сектором возобновляемой энергетики. Казахстан уже импортирует электроэнергию, в основном из России, поскольку его собственные генерирующие мощности, многие из которых устарели, с трудом справляются с покрытием внутреннего спроса.

Как Брюссель и Германия топят экономику ЕС

Экономист Гунтер Шнабль заявил, что европейцы больше не согласны мириться с постоянно растущей задолженностью стран ЕС. В беседе со швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung экономист заявил, что США защитят свой статус ведущей экономической державы в противостоянии с Китаем. Он похвалил американское правительство и одновременно обвинил ЕС в плановой экономике и провальной климатической политике. Также он подверг жесткой критике Германию. Сейчас ЕС концентрирует все больше и больше денег в Брюсселе, и это ослабляет Европу, считает Шнабль. Единственным решением этой проблемы он назвал возвращение к единому рынку и оптимизацию наднациональных институтов.

По мнению экономиста, эти институты просто не способны удовлетворить потребности крайне неоднородного экономического пространства. Он добавил, что экономика Германии работает плохо, потому что государство перераспределяет ресурсы в пользу непродуктивных секторов. От этого часто страдают низкоквалифицированные работники. Шнабль также посетовал, что некоторые группы общества не хотят никаких реформ. Во-первых, эо пенсионеры, которые имеют огромное влияние на выборах. Во-вторых, это 12 миллионов работников государственного сектора, включая здравоохранение и образование: у них хорошие зарплаты и зачастую отличный баланс между работой и личной жизнью. И в-третьих, это многочисленные получатели гражданского пособия.

Принятие «немыслимого»: Европа снова задумалась о диалоге с Россией

Европа начинает стремительно отказываться от своих попыток «тотально» изолировать Россию, пишет The European Conservative. То, что еще год назад считалось в Брюсселе политическим табу, сегодня открыто обсуждается на министерских встречах: Италия предложила назначить спецпосланника ЕС для контактов с Москвой, Франция подтвердила восстановление технических каналов диалога, а Болгария призвала пересмотреть политику в отношении Украины. Главным триггером для европейских лидеров стали переговоры президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске. В ЕС опасаются, что США вновь монополизируют архитектуру будущей безопасности, оставив финансирующий Украину Брюссель за бортом дипломатических процессов. Прагматизм начинает побеждать идеологию и в энергетике: в кулуарах уже обсуждают гипотезу контролируемого возвращения российского газа на рынок Европы под кураторством Вашингтона.

Впрочем, внутри самого Евросоюза наметился глубокий раскол из-за столкновения двух концепций. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас жестко раскритиковала идею назначения европейского посланника, назвав подобные дискуссии «ловушкой» Москвы, направленной на раскол европейского единства. Однако сдерживать давление со стороны других стран Каллас становится все труднее из-за суровой экономической реальности: европейская промышленность (особенно немецкая) страдает от неподъемных цен на энергию, а правительства ощущают бюджетную и социальную усталость от конфликта. В итоге Европа продолжает говорить о «стратегическом суверенитете», но в действительности теряет драгоценное время, рискуя оказаться в ситуации, когда судьба региона будет определена двусторонним форматом Москвы и Вашингтона.

В США объяснили превосходство Т-90М над Abrams и Leopard

Российский основной боевой танк Т-90М обладает потенциалом для модернизации как минимум на ближайшее десятилетие, заявил главный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов. Military Watch Magazine пишет, что базовая версия машины разрабатывалась еще в 1990-х годах с расчетом на 50 лет службы, а текущие модификации Т-90М демонстрируют высокую эффективность в зоне боевых действий. Главный акцент сейчас сделан на усилении всеракурсной защиты от дронов. В частности, танки начали оснащать комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Новейшая версия этой системы, завершившая испытания в начале 2026 года, способна с помощью радара автоматически отслеживать траекторию и перехватывать барражирующие боеприпасы и FPV-дроны еще на подлете.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что Россия фактически задает тренды в мировом танкостроении: западные конструкторы теперь копируют российские наработки по защите верхней полусферы, планируя оснастить аналогичными «козырьками» американские танки Abrams. При сравнении Т-90М с зарубежными аналогами специалисты заявляют о превосходстве над американскими M1 Abrams и немецкими Leopard 2. Реальный боевой опыт выявил ключевые недостатки западной техники: избыточный вес, слабую маневренность и плохую проходимость.