МИД Польши вызвал посла Украины из-за героизации Зеленским бандеровцев

Посла Украины в Польше Василия Боднара вызвали в МИД республики в связи с решением Владимира Зеленского присудить наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) подразделению ВСУ.

"[Заместитель главы польского МИД Марчин Босацкий] выразил в беседе [с украинским послом Василием Боднаром] разочарование решением президента Украины присудить такое наименование подразделению [ВСУ]", - сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

Факт вызова посла также подтвердила украинская дипмиссия в Варшаве.

"В МИД Республики Польша выразили обеспокоенность в связи с принятым Украиной решением присудить почетное наименование одному из подразделений сил специальных операций ВСУ", - заявили PAP в посольстве.

Навроцкий предложил отобрать у Зеленского высшую госнаграду Польши

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей госнаграды республики - Ордена Белого орла - в связи с решениями последнего по героизации бандеровцев.