Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на срочное письмо украинского лидера Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу, заявив, что если тот действительно хотел мира, то попросил бы о переговорах, а не о новых поставках вооружения.

Его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский не о том попросил, отправляя письмо Трампу. Если бы он действительно стремился к прекращению военного конфликта, то попросил бы помочь организовать переговоры о мире, а не новые поставки оружия, рассчитывая на продолжение военного противостояния», — обозначил Константинов.

Парламентарий также выразил мнение, что продолжение военного конфликта выгодно Зеленскому, поскольку гарантирует ему пребывание у власти и получение дохода за счет различных коррупционных схем.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В США не отреагировали публично на это послание.