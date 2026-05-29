Болгария собирается выгнать американские самолеты-заправщики со своей территории

Американские самолеты-заправщики смогут пробыть в аэропорту Софии только до конца июня. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

Это решение обусловлено миграционной политикой США по отношению к болгарам.

"Мы не можем положительно отреагировать на просьбу (Вашингтона - прим "РГ") о продлении пребывания самолетов-заправщиков в аэропорту Софии", - заявил премьер, чьи слова приводит агентство БТА.

Радев пояснил, что ранее обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить визовые требования для граждан Болгарии. Но ответа до сих пор так и не получил.

По словам премьера, указанные сроки позволяют Соединенным Штатам перепланировать свою деятельность и найти другое место для передислокации воздушных судов.

В настоящее время в аэропорту Софии находятся семь самолетов-заправщиков ВВС США.