8 млн украинских граждан пребывают за границей. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Сейчас даже не 6, а 8 млн украинцев находятся вынуждено за границей. Для нас это уже становится вызовом безопасности", - приводит его слова украинское издание "Новости. Live".

По словам Сибиги, Киев ставит цель вернуть этих людей, но не все страны в этом заинтересованы.

Уехавшие на Запад украинцы хотят переехать в Россию

Украина с момента получения независимости переживает серьезные демографические проблемы. По оценкам Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время проживают от 25 до 28 млн человек. Директор учреждения Элла Либанова ранее заявляла, что численность населения Украины уже не вернется к советскому уровню, когда в республике проживали около 52 млн человек. В 2012 году, когда коэффициент рождаемости достиг в стране локального максимума, он составил лишь 1,53. В этой ситуации демографы считают острой необходимостью "мощную иммиграцию", в том числе возвращение выехавших за рубеж украинцев.