Навроцкий предложил отобрать у Зеленского высшую госнаграду Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил отобрать у Владимира Зеленского высшую государственную награду республики - орден Белого орла - в связи с его решением присудить наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) подразделению ВСУ.

"Я очень серьезно отнесся к предложению депутата Плачка [отобрать у Зеленского орден Белого орла]. Ближайшее заседание капитулы (высший административный орган ордена - прим. ТАСС) состоится 8 июня. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла", - заявил Навроцкий на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Навроцкий также подчеркнул, что оценивает шаг Зеленского очень критически и что он показывает неготовность Киева к вступлению в ЕС.

