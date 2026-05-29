Украина потребовала большей помощи после попадания БПЛА в дом в Румынии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усиливать поддержку Киева и укреплять ПВО страны после попадания беспилотника в жилой дом в Румынии. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Сибига возложил ответственность за инцидент на Россию. По его словам, угроза в черноморском регионе и Европе возрастает.

«Усиление поддержки Украины и усиление давления на агрессора, в том числе посредством ужесточения санкций, по—прежнему имеют решающее значение для восстановления мира и безопасности в регионе. Укрепление противовоздушной обороны Украины также является стратегической задачей — защитить не только нашу страну, но и снизить риски для наших соседей», — написал Сибига.

Глава МИД Украины также выразил поддержку Румынии и заявил о готовности помогать в защите от дронов.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.