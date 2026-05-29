Миллионы кубинцев столкнулись с дефицитом воды из-за блокады США

Алиса Селезнёва

Нефтяная блокада США привела к тому, что система водоснабжения Кубы получает только 37% от необходимого ей объема топлива, что сказывается на жизни миллионов кубинцев. Об этом пишет Associated Press.

По словам президента государственного национального института водных ресурсов Антонио Родригеса, система водоснабжения является одним из крупнейших потребителей энергии на Кубе, также для ее работы требуются химикаты, «импорт которых в настоящее время парализован».

«Почти три миллиона кубинцев ежедневно сталкиваются с нехваткой воды из-за острого дефицита нефти, вину за который власти возлагают на энергетическую блокаду со стороны США», — говорится в статье.

При этом жители Гаваны жалуются на то, что подвоз воды автоцистернами нерегулярный. Иногда им приходится идти пешком из других частей города, чтобы запастись водой.

Куба столкнулась с энергетическим кризисом после того, как в январе американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэла при Мадуро была одним из ключевых союзников Кубы и источником нефти. Позже президент США Дональд Трамп издал указ, угрожающий введением пошлин против любой страны, поставляющей топливо кубинцам.

Также Трамп заявил о том, что американские военные «заглянут на Кубу» после «победы» над Ираном. А газета USA Today сообщила о тайной подготовке Пентагоном операции по захвату острова.