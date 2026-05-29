Высший совет обороны Румынии провел срочное заседание из-за инцидента с БПЛА

Президент Румынии Никушор Дан после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) созвал заседание Высшего совета обороны страны. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил сам глава государства.

Он уточнил, что встреча состоялась в 11:00 (совпадает с мск). Ее участники обсудили последствия «самого серьезного инцидента», произошедшего на территории республики.

«Начато полномасштабное расследование обстоятельств крушения беспилотника и заказана техническая экспертиза для извлечения фрагментов с целью точного определения типа оружия и траектории полета», — написал Дан.

По его словам, Вооруженные силы Румынии действовали в соответствии с установленными процедурами для подобных ситуаций. Им было приказано сбить дрон, когда будут отсутствовать риски для граждан и инфраструктуры.

Как отметил глава государства, Бухарест уже оповестил о произошедшем НАТО и Европейский союз (ЕС). Также власти намерены обратиться в Совет безопасности ООН.

БПЛА врезался в жилой дом в румынском городе Галац в ночь с 28 на 29 мая. В результате удара пострадали два человека. Комментируя ситуацию, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы «перешла черту». Однако официальных данных о том, что беспилотник был российским, не поступало.