Генсек НАТО обсудил с представителями Румынии происшествие с дронами

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с представителями Румынии инцидент с беспилотниками, которые залетели в страну и атаковали дом. Его слова передает Reuters.

Рютте заявил об абсолютной солидарности НАТО с Румынией и выразил сочувствие пострадавшим.

Он подчеркнул, что альянс готов защищать каждый дюйм территории союзников.

НАТО будет продолжать повышать готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе от беспилотных летательных аппаратов, добавил генсек.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте работали подразделения экстренных служб и сотрудники МВД. Двое жителей горящей квартиры эвакуировались самостоятельно.

Глава МИД республики Оана Цойу заявила, что инцидент оправдывает применение 4 статьи НАТО о консультациях с союзниками.