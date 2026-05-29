Глава МИД Норвегии поспорил с Каллас из-за России

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде поспорил с главой евродипломатии Каей Каллас по вопросу прямых переговоров Евросоюза и России.

Об этом пишет издание Politico.

«Я считаю, что у Европы есть собственные реальные интересы, которые в некотором смысле совпадают с интересами Украины, но также выходят за их рамки», — подчеркнул политик.

Накануне Каллас заявила, что лидер России Владимир Путин должен отдать приказ войскам прекратить огонь, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала требование главы евродипломатии к России по украинскому конфликту.