Медведчук: попытки Зеленского нагадить Трампу выйдут ему же самому боком

Попытки Владимира Зеленского с помощью примитивного шантажа получить от США ракеты направлены на то, чтобы нагадить американскому президенту Дональду Трампу, но в итоге выйдут ему самому боком.

Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье, размещенной на сайте движения, он напомнил, что Зеленский написал письмо Трампу, чтобы тот ему выслал ракет. Причем об этом письме Зеленский рассказал на встрече с американскими конгрессменами-демократами Ричардом Блументалем и Джимом Хеймсом, критикующими администрацию Трампа.

"Как видим, Зеленский не просит, а шантажирует Трампа с помощью демократов, которые критикуют позицию американского президента по Украине, - пишет Медведчук. - С помощью такого примитивного шантажа получить ракеты невозможно, но можно очень нагадить Трампу, чем, собственно, Зеленский и занимается".

Между тем, обращает внимание Медведчук, искомых ракет у США просто нет, там столкнулись с серьезным дефицитом вольфрама, критически важного для производства ракет и боеприпасов. В итоге, продолжил он, "шантаж Трампа выйдет Зеленскому боком".

По словам Медведчука, в этой ситуации естественно, что Трамп и его сторонники в ответ на шантаж будут атаковать Зеленского, и это уже происходит. Так, член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна опровергла утверждение Зеленского о том, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе выступают в поддержку Украины, а также припомнила Зеленскому отказ от проведения выборов и использование американской помощи не по назначению.