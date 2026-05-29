Медведчук: попытки Зеленского нагадить Трампу выйдут ему же самому боком
Попытки Владимира Зеленского с помощью примитивного шантажа получить от США ракеты направлены на то, чтобы нагадить американскому президенту Дональду Трампу, но в итоге выйдут ему самому боком.
Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
В своей авторской статье, размещенной на сайте движения, он напомнил, что Зеленский написал письмо Трампу, чтобы тот ему выслал ракет. Причем об этом письме Зеленский рассказал на встрече с американскими конгрессменами-демократами Ричардом Блументалем и Джимом Хеймсом, критикующими администрацию Трампа.
"Как видим, Зеленский не просит, а шантажирует Трампа с помощью демократов, которые критикуют позицию американского президента по Украине, - пишет Медведчук. - С помощью такого примитивного шантажа получить ракеты невозможно, но можно очень нагадить Трампу, чем, собственно, Зеленский и занимается".
Между тем, обращает внимание Медведчук, искомых ракет у США просто нет, там столкнулись с серьезным дефицитом вольфрама, критически важного для производства ракет и боеприпасов. В итоге, продолжил он, "шантаж Трампа выйдет Зеленскому боком".
По словам Медведчука, в этой ситуации естественно, что Трамп и его сторонники в ответ на шантаж будут атаковать Зеленского, и это уже происходит. Так, член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна опровергла утверждение Зеленского о том, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе выступают в поддержку Украины, а также припомнила Зеленскому отказ от проведения выборов и использование американской помощи не по назначению.
"Игра Зеленского примитивна и понятна каждому, как понятно и то, что выбраться из коррупционной ловушки, в которую он сам себя загнал, он уже никогда не сможет. Британцы, американцы и европейцы хором критикуют его за коррупцию, и ему нечем отвечать, кроме истерик и циничной лжи. Американские демократы используют кровавого клоуна как расходный материал в борьбе с Трампом, но после этого он им будет не нужен. Политическая карьера нелегитимного вошла в крутое пике, и уже из него он не выйдет", - заключил Медведчук.