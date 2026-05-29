Куба предупредила США о «тысячах смертей»

Замминистра иностранных дел Кубы Хосефина Видаль Феррейро заявила, что американские военные действия против страны могут привести к «тысячам смертей», но Гавана будет сражаться. Об этом сообщает PBS News.

Видаль Феррейро подчеркнула, что в случае военной агрессии «будет много разрушений, и в этом нет никакого смысла». Замминистра отметила, что Куба не стремится к конфликту с США и надеется его избежать, однако «было бы наивно не быть готовыми к самообороне».

«Я уверена, что американцы... прекрасно поймут, почему кубинцы полны решимости защищать свою независимость и не позволят никакой иностранной державе указывать им, что и как делать», - сказала Видаль Феррейро, напомнив о приближающемся 250-летии независимости самих США.

Чиновница добавила, что речь идет о том же самом чувстве, которое американцы испытывают по отношению к своей независимости.

«Мы твердо намерены защищать ее [кубинскую независимость], потому что дорожим ею», - заключила замглавы МИД.

Куба столкнулась с энергетическим кризисом после того, как в январе американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэла при Мадуро была одним из ключевых союзников Кубы и источником нефти. Позже президент США Дональд Трамп издал указ, угрожающий введением пошлин против любой страны, поставляющей топливо кубинцам.

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Гавану в мае стал глубоким шоком для многих кубинцев и самым явным признаком того, что напряженность достигает критической точки, сообщал CNN. Неназванный представитель ЦРУ заявил NBC News, что Рэтклифф поехал на Кубу, чтобы лично передать послание Трампа.

По словам собеседника телеканала, в послании отмечалось, что США готовы «серьезно взаимодействовать» с Гаваной по экономическим вопросам и вопросам безопасности, но только в том случае, если Куба пойдет на «фундаментальные изменения».

Рэтклифф и кубинские чиновники также обсудили «сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и вопросы безопасности - и всё это в контексте того, что Куба больше не может быть убежищем для противников [США] в Западном полушарии».

Вскоре федеральные прокуроры США предъявили обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, официально отставному, но по-прежнему именуемому «лидером революции». В Вашингтоне заявили, что будут добиваться его экстрадиции по делу об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США в связи с крушением двух американских самолетов в 1996 году.

Любые действия против Кастро, которому в июне исполнится 95 лет, станут последней эскалацией и без того назревающей напряженности, которая, вероятно, приведет к разрыву дипломатических отношений, если не к открытому конфликту. Несколько кубинских чиновников заявили CNN, что такое развитие событий положит конец переговорам и создаст предпосылки для военной интервенции США.

Несмотря на отсутствие у кубинской армии современного вооружения, военный историк Хэл Клепак заявил CNN, что она все еще может оказать упорное сопротивление наземному нападению США.