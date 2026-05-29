В России оценили угрозу страны НАТО начать войну с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «тираном». Готов ли турецкий лидер начать войну, оценил для aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее выступил с речью по случаю Курбан-байрама. После молитвы в мечети Чамлыджа в Стамбуле он заявил, что обстановка в секторе Газа омрачает праздник для верующих и призвал мусульман всего мира преподать урок лидеру Израиля.

При этом политолог Александр Перенджиев усомнился в готовности Турции реально атаковать Израиль.

«Если Эрдоган действительно хочет, чтобы арабские страны выступили против Нетаньяху, то надо действовать с точностью до наоборот: не работать на публику, а тихо встречаться и проводить консультации с лидерами арабских государств, задействовать спецслужбы», — отметил эксперт.

При этом Перенджиев уверен, что премьер-министр Израиля действительно «многое делает для того, чтобы мусульмане его ненавидели». Однако сейчас идет словесная политическая игра, в которой ни Эрдоган, ни Нетаньяху на самом деле не подвергаются опасности, и нет «никаких конкретных действий, кроме заявлений».