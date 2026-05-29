Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заверил дипломатический корпус страны в Брюсселе, что позиция Будапешта в отношении прав венгерского меньшинства на Украине останется неизменной, несмотря на смену политического руководства страны. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По их словам, глава правительства Венгрии, сменивший на этом посту Виктора Орбана, постарался успокоить сотрудников постпредства, указав, что радикальной реорганизации представительства не планируется.

Новый венгерский премьер указал на преемственность курса по ряду ключевых направлений, пишет портал. Помимо украинского вопроса, неизменными останутся подходы Венгрии к проблемам нелегальной миграции, а также позиция по вопросам европейской конкурентоспособности, добавил он.

Ранее Мадьяр заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся, пока не будет решен вопрос с улучшением положения венгерского меньшинства в Закарпатье.