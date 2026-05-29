Кубинцы распрощались с американской мечтой

Кубинцы перестали массово мигрировать в США из-за политики американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет газета The Foreign Policy (FP).

«Эмиграция, наиболее надежный способ выражения недовольства на Кубе, продолжается, несмотря на усилия США ее прекратить. В предыдущие периоды политического и экономического кризиса большинство кубинских мигрантов направлялись в Соединенные Штаты. Однако, в настоящее время все большее число из них направляется в Латинскую Америку, включая Бразилию и Мексику», — отмечает издание.

Ранее стало известно, что почти 3 миллиона кубинцев ежедневно сталкиваются с нехваткой воды из-за серьезного дефицита нефти, который вызван энергетической блокадой США.