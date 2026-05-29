Лукашенко: Белоруссия готова для Кубы сделать все, что может
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов для Гаваны сделать все, на что способен и что позволяет обстановка. Об этом сообщило агентство БелТА.
До начала заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане белорусский лидер встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой.
"Мы хорошо осведомлены о том, что происходит вокруг нашей дружественной страны, - обратился белорусский лидер к вице-президенту Кубы. - Мы готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере то, о чем мы с вами договорились, мы свято будем исполнять. Если у вас будут дополнительно предложения, мы готовы их рассмотреть".