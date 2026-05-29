Мендель обрушилась на Каллас после ее требования к РФ
Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель подвергла резкой критике требование главы дипломатии ЕС Каи Каллас к России.
«Все, что угодно, лишь бы не было мира…», - написала Мендель в соцсети X.
Далее она поинтересовалась у главы европейской дипломатии, эстонки по национальности: «Умирали ли эстонцы так же, как украинцы?"».
Накануне Каллас заявила о планах Брюсселя требовать от Москвы военных ограничений в случае начала переговоров по Украине.
Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные заявления главного европейского дипломата абсурдом.