Трамп поделился проектом мирного соглашения по Ирану с союзниками

Дональд Трамп поделился проектом мирного соглашения по Ирану с Израилем и другими союзниками. Решение президента США принято в связи с тем, что обе стороны пытаются предотвратить новые нарушения режима прекращения огня, подрывающие потенциальную сделку.

Президент США Дональд Трамп распространил проект мирного соглашения по войне с Ираном среди союзников, включая Израиль, пишет The Guardian.

В попытке ускорить переговоры министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар вылетит в пятницу в Вашингтон, чтобы встретиться со своим американским коллегой Марко Рубио.

Тегеран атаковал американскую авиабазу в Кувейте в четверг после того, как Вашингтон нанес удар по тому, что он назвал операцией иранских беспилотников вблизи Ормузского пролива, подчеркнув хрупкость ситуации, напоминает The Guardian, указав, что обе стороны конфликта на переговорах отказываются уступать по последним пунктам разногласий. Ожидалось, что кабинет Трампа в среду обсудит сделку, но Axios сообщил, что президент США сказал, что ему нужно еще несколько дней, чтобы обдумать это.

Проект, которым поделился Трамп, не сильно отличается от того, который уже несколько дней циркулирует по всему Ближнему Востоку, согласно которому Ормузский пролив будет открыт для коммерческого судоходства, американская блокада иранских портов будет снята, а Иран получит доступ к замороженным активам на сумму до 12 миллиардов долларов, рассказывает The Guardian.

Цель состоит в том, чтобы коммерческое судоходство в проливе вернулось к довоенному уровню в течение 30 дней и чтобы переговоры о будущем иранской ядерной программы, которые, как предполагается, продлятся до 60 дней, наконец-то начались.

Это включало бы обсуждение иранских запасов высокообогащенного урана, приостановку дальнейшего обогащения на определенный срок и наблюдение со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а Иран отказался бы от использования ядерного оружия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в четверг, что обе стороны близки к заключению сделки, но в переговорах с Тегераном сохраняются несколько проблемных моментов, касающихся его запасов обогащенного урана и вопроса об обогащении.

“Трудно сказать точно, когда президент подпишет [меморандум о взаимопонимании] и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько языковых моментов”, - сказал Вэнс.

Китай настаивает на том, чтобы Совет Безопасности ООН ратифицировал любое соглашение, указывает The Guardian.

Нынешняя сфера действия соглашения была бы крайне неприятной для Израиля, поскольку оно отсрочивает принятие Ираном каких-либо твердых ядерных обязательств и требует постоянного прекращения огня, включая Ливан, комментирует The Guardian.

Проект договоренности менее конкретен, чем версия Тегерана об отмене санкций в отношении экспорта иранской нефти и нефтехимической продукции. Документ также гарантирует бесплатное судоходство в Ормузском проливе.

Иран пытается договориться с Оманом о заключении соглашения отдельно от любого меморандума о взаимопонимании, которое привело бы к взиманию платы за “навигационные услуги”. В своих замечаниях, которые не вызвали официального ответа со стороны Маската, Трамп пригрозил в среду “взорвать” Оман, если тот попытается достичь соглашения с Тегераном, которое включало бы введение пошлин.

Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции опубликовал заявление, подтверждающее его контроль над проливом, в котором говорится, что за последние 24 часа 26 коммерческим судам и нефтяным танкерам было дано разрешение пройти по водному пути.

В КСИР заявили, что “запрос разрешения является обязательным, и проход по другим маршрутам будет рассматриваться как нарушение”. В среду вечером “стражи” вмешались, чтобы предотвратить попытку четырех судов пройти через пролив с выключенными транспондерами. В КСИР сообщили, что два судна были остановлены на месте, а два были вынуждены повернуть назад.

Никакие стычки между США и Ираном до сих пор не прервали их непрямых контактов при посредничестве Пакистана и Катара, но если операторы нефтяных танкеров активизируют свои усилия по прохождению через пролив без разрешения Ирана, хрупкое перемирие, достигнутое 8 апреля, может рухнуть, подчеркивает The Guardian.

Цены на нефть выросли на 2% в четверг утром, но остались ниже 100 долларов за баррель.

Будучи в Москве, заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери повторил требование о том, чтобы замороженные активы были переведены на иранские банковские счета без каких-либо условий.

Вашингтон отреагировал введением санкций в отношении создаваемого Ираном Управления по проливам Персидского залива, созданного для управления проходом судов по водному пути. Тегеран пытается заручиться согласием Омана на координацию. Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил в четверг Оману, если тот поможет ввести систему взимания платы за проезд в проливе, предупредив о санкциях против любых вовлеченных стран.

Внутри Ирана растет напряженность по поводу целесообразности переговоров с Трампом, и верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи призвал чиновников не превращать разногласия в раскол и убедиться, что парламент, который в настоящее время закрыт, решает экономические проблемы общества.

Моджтаба Хаменеи заявил, что США и Израиль стремятся “поставить страну на колени. Это слепой план врага... Цель которого - создать раскол и разрушения, чтобы компенсировать свои военные поражения”, - сказал он.

Сообщается, что высокопоставленные дипломаты в Омане были шокированы и разъярены угрозой Трампа в среду, указывает The Guardian. Оман, рассматриваемый как союзник Запада, приверженный посредничеству на Ближнем Востоке, ведет переговоры с Ираном о будущем пролива, но не поддерживает соглашение, которое приводит к взиманию платы за проезд или грубому вмешательству Тегерана в свободу судоходства.