Мадьяр отказал НАТО в поставках оружия Киеву

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте подтвердил, что Будапешт не будет поставлять оружие и военную технику Украине. Об этом глава венгерского правительства написал в социальной сети, подчеркнув, что страна не участвует в военном конфликте. Его слова передает Russia Today.

В ходе переговоров в Брюсселе стороны также обсудили миротворческую миссию в Косово. Мадьяр заверил, что Венгрия намерена стать надежным партнером Североатлантического альянса.

Кроме того, генсек НАТО проинформировал его о подготовке к саммиту блока и ситуации в Ормузском проливе.

Эта встреча стала первым визитом нового премьера Венгрии в столицу ЕС. Главной целью поездки являются переговоры о разблокировании более €17 млрд европейских средств, доступ к которым был ограничен из-за претензий к коррупции. Позиция Будапешта по украинскому вопросу при новом правительстве осталась неизменной.